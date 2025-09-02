Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Droit constitutionnel

Marie-Anne Cohendet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage couvre l'ensemble du programme de droit constitutionnel en L1. Il propose une approche claire et critique du droit constitutionnel, en présentant les règles contenues dans les constitutions mais aussi les différents facteurs qui exercent une influence sur l'interprétation du droit constitutionnel : l'histoire, les idées politiques, le contexte politique et économique, la personnalité et la stratégie des acteurs... Points forts : - Avec des schémas et illustrations pour une meilleure compréhension - Inclus des conseils de méthode et des exemples pour tous les types de sujets d'exercice de TD et d'examen : dissertation, commentaire et cas pratique, avec corrigés, plans et copies rédigés par des étudiants. - A jour des dernières évolutions du droit constitutionnel : inscription dans la Constitution de la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, conséquences de la dissolution, recours au 49-3 pour l'adoption de réformes importantes (réforme des retraites), mais aussi menaces pesant sur la démocratie au niveau international, influence grandissante des réseaux sociaux sur l'opinion des citoyens...

Par Marie-Anne Cohendet
Chez LGDJ

|

Auteur

Marie-Anne Cohendet

Editeur

LGDJ

Genre

Droit constitutionnel

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit constitutionnel par Marie-Anne Cohendet

Commenter ce livre

 

Droit constitutionnel

Marie-Anne Cohendet

Paru le 02/09/2025

840 pages

LGDJ

42,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782275159911
9782275159911
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.