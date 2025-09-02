Cet ouvrage couvre l'ensemble du programme de droit constitutionnel en L1. Il propose une approche claire et critique du droit constitutionnel, en présentant les règles contenues dans les constitutions mais aussi les différents facteurs qui exercent une influence sur l'interprétation du droit constitutionnel : l'histoire, les idées politiques, le contexte politique et économique, la personnalité et la stratégie des acteurs... Points forts : - Avec des schémas et illustrations pour une meilleure compréhension - Inclus des conseils de méthode et des exemples pour tous les types de sujets d'exercice de TD et d'examen : dissertation, commentaire et cas pratique, avec corrigés, plans et copies rédigés par des étudiants. - A jour des dernières évolutions du droit constitutionnel : inscription dans la Constitution de la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, conséquences de la dissolution, recours au 49-3 pour l'adoption de réformes importantes (réforme des retraites), mais aussi menaces pesant sur la démocratie au niveau international, influence grandissante des réseaux sociaux sur l'opinion des citoyens...