Droit du travail

Paul-Henri Antonmattei

ActuaLitté
Le droit du travail s'est profondément renouvelé ces dernières années au gré de réformes importantes, d'évolutions sociétales, ou d'événements (mouvement des gilets jaunes, crise sanitaire du Covid 19). Ce précis Domat de droit du travail, destiné aux étudiants de licence et master droit et aux professionnels, expose ce droit mouvant, explique ses mécanismes et réglementations, de façon claire et exhaustive, selon un plan classique : - La relation de travail : contrat de travail (formation, exécution, rupture, CDD, CDI...), rémunération du travail (salaire, dividende), conditions de travail (santé, sécurité, temps de travail) - La collectivité de travail : représentation collective (syndicats, institutions représentatives, salariés protégés), négociation collective (conventions et accords collectifs de travail), conflits collectifs (grève) Points forts - Une approche renouvelée du droit du travail, à jour des derniers textes et débats, notamment la directive du 23 octobre 2024 relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, la loi DDADUE du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, la loi du 15 novembre 2024 sur l'expérimentation du travail à temps partagé... - Un auteur de renom, universitaire et praticien

Chez LGDJ

LGDJ

Droit du travail et de l'emplo

Droit du travail

Paru le 02/09/2025

1230 pages

LGDJ

49,00 €

9782275159614
