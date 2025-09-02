Inscription
Droit constitutionnel

Michel Troper, Francis Hamon, Pierre Brunet

Ce manuel, destiné en premier lieu aux étudiants de licence en droit, couvre tout le programme de droit constitutionnel de 1re année : la théorie générale de l'Etat : la Constitution, le pouvoirles principaux régimes constitutionnels étrangersl'histoire constitutionnelle de la Franceles institutions de la Ve République : la Constitution de 1958, les élections, l'encadrement de la vie politique, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, les normes, le Conseil constitutionnel, les juridictions judiciaires et administratives Cet ouvrage donne une présentation claire et synthétique des grands principes du droit constitutionnel et des institutions politiques des principaux pays du monde, et en particulier de la France. L'accent est mis sur les idées qui structurent les systèmes politiques et permettent d'en éclairer les détails et d'en comprendre le fonctionnement. Points fortsUn grand classique du droit constitutionnelA jour des dernières actualités de la matière, notamment les conséquences de la dissolution de juillet 2024 et les élections américaines, britanniques et allemandes

Chez LGDJ

Paru le 02/09/2025

910 pages

LGDJ

38,00 €

9782275159577
