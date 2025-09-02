Inscription
#Roman francophone

Manikanetish

Naomi Fontaine

ActuaLitté
Il était impensable que je me résolve à n'enseigner que la grammaire, ses multiples règles incongrues et la cédille qui fait qu'une lettre s'adoucit. Je leur apprendrais le monde. Et comment on le regarde. Et comment on l'aime. Et comment on défait cette clôture désuète et immobile qu'est la réserve, que l'on appelle une communauté que pour s'adoucir le coeur. Un petit chef-d'oeuvre. Emmanuel Khérad, La librairie francophone Manikanetish fait murmurer l'espoir des mots sur une tragédie silencieuse. Fabien Deglise, Le Devoir Naomi Fontaine, romancière innue, est l'autrice d'une oeuvre de première importance. Acclamés par la critique, ses romans ont été traduits en une dizaine de langues, adaptés au théâtre et au cinéma.

Par Naomi Fontaine
Chez Mémoire d'encrier

|

Auteur

Naomi Fontaine

Editeur

Mémoire d'encrier

Genre

Littérature française

Manikanetish

Naomi Fontaine

Paru le 02/09/2025

200 pages

Mémoire d'encrier

13,00 €

