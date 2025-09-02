ELLE, c'est Elizabeth Carter. L'adolescente de dix-sept ans jongle entre ses cours, ses shows de danse érotique et ses traumatismes. Elle et son jumeau, Declan, s'épanouissent dans un cadre familial dysfonctionnel et violent. Un soir, à la suite d'une fête d'après-match de football de l'équipe de son établissement et alors qu'elle revient d'un show, Elie doit se cacher dans l'un des placards à balais pour éviter le concierge qui surveille les étages. Plongée dans le noir, elle ne s'attend pas à y trouver un autre élève... LUI, c'est... Elie se retrouve embarquée au coeur d'une succession de rendez-vous à l'aveugle avec un élève de son lycée par le biais d'un bandeau, qu'elle aborde comme une thérapie des plus salvatrices, jusqu'à ce que son pire cauchemar revienne pour lancer une partie des plus néfastes...