Carnet de mémoires coloniales aborde de front une histoire peu contée au Portugal et bouscule de nombreux tabous. L'auteure, se remémorant son regard d'enfant, y met en avant et sans concessions aucunes, le racisme, la violence et le sexisme inhérents au système colonial. Dans Carnet de mémoires coloniales Isabela Figueiredo règle d'une certaine façon ses comptes avec son père. Ce récit biographique bouleversant permet sans aucun doute de créer des parallèles avec l'histoire coloniale française notamment. Isabela Figueiredo est née à Maputo en 1963 de parents portugais.

Elle quitte le Mozambique au moment de l'indépendance du pays en 1975 pour le Portugal où elle vivra seule avec sa grand-mère pendant une dizaine d'années. Après des études de lettres elle devient professeure de portugais et journaliste. Elle écrit notamment pour le Jornal de Notícias.