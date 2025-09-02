L'entretien professionnel avec le jury

Devenir enseignant, intégrer l'Education nationale, connaître le système éducatif : tels sont les objectifs de ce livre, au fil de 11 chapitres très clairs accompagnés d'annexes regroupant les données clefs, à jour de la réforme des concours de l'enseignement. Principes et valeurs de la République, laïcité, égalité des chances, lutte contre les discriminations, prise en compte des besoins éducatifs des élèves, réussite de tous les élèves, autonomie des établissements scolaires... Tels sont, aujourd'hui, quelques-uns des enjeux majeurs de notre Ecole, pilier de la Nation et colonne vertébrale de la société. Notre système éducatif, du primaire au supérieur, est l'héritier d'une longue tradition républicaine, mais il a aussi beaucoup évolué ces dernières années, à l'image de la réforme du lycée, du développement de l'école inclusive ou encore de la réaffirmation de la laïcité. Ces connaissances sont aujourd'hui indispensables à tous les acteurs du système éducatif mais aussi aux candidats aux concours de l'enseignement, du primaire comme du secondaire.