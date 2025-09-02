Inscription
#Essais

Le XIXe siècle français

Yannick Clavé

ActuaLitté
La collection 100% Réussite CAPES, à destination des étudiants de licence, propose des manuels sur les thèmes au programme du CAPES d'histoire-géographie. Dans chaque ouvrage, on trouve : - Des cours complets sous forme de chapitres structurés ; - Des fiches pour retenir l'essentiel ; - Des mises au point historiographiques, du vocabulaire et des zooms pour découvrir les notions, les acteurs et les événements ; - Des pistes bibliographiques et numériques pour approfondir ; - Des méthodes détaillées pour réussir les épreuves ; - De nombreux sujets corrigés pour s'entraîner. Le XIXe siècle français (1814-1914) Du retour des Bourbons au pouvoir (1814-1815) à l'entrée de la Troisième République dans la Première Guerre mondiale (1914), le XIXe siècle est d'une immense richesse. Siècle des expérimentations politiques et des révolutions, il est celui de la politisation des Français. Il est aussi celui de l'entrée dans la modernité économique, de l'industrialisation et des transformations sociales qui en découlent. La France construit également un empire colonial mondialisé.

Par Yannick Clavé
Chez Ellipses

Auteur

Yannick Clavé

Editeur

Ellipses

Genre

Concours CRPE

Le XIXe siècle français

Yannick Clavé

Paru le 02/09/2025

439 pages

Ellipses

26,00 €

ActuaLitté
9782340108868
© Notice établie par ORB
