Méthodologie appliquée Droit pénal général

Ce manuel de méthodologie est un guide de l'identification et de la résolution des difficultés juridiques pour permettre un traitement méthodique et rigoureux du cas pratique en droit pénal général. Dans une logique de progression, l'ouvrage propose des chapitres - chacun dédiés à une thématique incontournable du Droit pénal général - qui exposent : - les objectifs de chaque étape, - le chemin de raisonnement a` suivre, avec les "grandes étapes" puis le "pas a` pas" , - des "points de repère et outils pédagogiques" qui viennent clarifier les notions et mécanismes fondamentaux, sous forme de tableaux synthétiques permettant en un coup d'oeil d'avoir a` portée de main ce qu'il faut savoir. Tout au long de l'ouvrage, l'auteur met en avant des points d'attention, des pièges à éviter et des conseils de rédactions et de préparation aux épreuves. L'ouvrage s'adresse aux étudiants de Licence de Droit. Frédérique Longère est Maître de conférences de l'UCLy (Lyon), enseignant-chercheur à la Faculté de Droit depuis 2002 ; elle est rattachée au Pôle de Recherche Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de l'Unité de Recherche CONFLUENCE : Sciences et Humanités.