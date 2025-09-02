Inscription
Leçons d'introduction à la science politique

Rémi Lefebvre, Manuel Delamarre

ActuaLitté
La 5e édition revue et augmentée de ce manuel d'introduction à la science politique propose : - 50 leçons détaillées, des repères incontournables et des compléments pour gagner des points ; - des sujets corrigés, classiques ou difficiles, pour s'entraîner avant l'examen ou le concours ; - un questionnaire avec de nombreux QCM pour faire le point sur ses connaissances ; - une sélection de lectures pour aller plus loin ; - un index des notions. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence et Master de droit, - aux étudiants en Instituts d'études politiques. Rémi Lefebvre est professeur de Sciences politiques à l'Université de Lille.

Par Rémi Lefebvre, Manuel Delamarre
Chez Ellipses

|

Auteur

Rémi Lefebvre, Manuel Delamarre

Editeur

Ellipses

Genre

Sciences politiques

Leçons d'introduction à la science politique

Rémi Lefebvre

Paru le 02/09/2025

363 pages

Ellipses

29,50 €

9782340108653
