Marketing stratégique et opérationnel

La collection " Gestion 360°" propose des guides pour permettre aux étudiants de comprendre le paysage complexe des domaines de la gestion. Alliant théorie et pratique, elle propose des ouvrages de cours exhaustif avec de nombreux exemples et éléments visuels (schémas, tableaux...) accompagné d'études de cas minutieusement élaborées pour montrer aux étudiants comment la théorie fonctionne dans le monde réel. Ces ouvrages offrent des boîtes à outils pragmatiques soigneusement conçue pour être directement applicable lors des examens. Public : Licence et Master de Sciences de Gestion, BUT, Ecole de commerce, IAE. Samuel Mayol, ancien directeur de l'IUT de Saint-Denis, est maître de conférences HDR en sciences de gestion à l'Université Sorbonne Paris-Nord.