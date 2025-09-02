La collection " Mes TD de droit " offre aux étudiants un outil pratique pour comprendre et approfondir le cours. Dans cet ouvrage, ils trouveront 15 thèmes essentiels du Droit international privé, pour bien réviser avec : - une méthodologie détaillée pour chaque type d'exercices ; - des exercices d'application, corrigés et détaillés, accompagnés des notions essentielles du cours. Cet ouvrage pourra accompagner les étudiants tout au long de leurs révisions en vue des examens ou des concours. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence de droit ; - aux candidats aux concours CRFPA. JulieClavel-Thoraval est avocate et maître de conférences en droit privéà l'université du Mans. Fanny Cornette est docteur en droit, traductrice juridique, enseignante et créatrice de la chaine YouTube d'informations juridiques ABCJuris.