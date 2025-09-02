Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Droit international privé

Julie Clavel-Thoraval, Fanny Cornette

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La collection " Mes TD de droit " offre aux étudiants un outil pratique pour comprendre et approfondir le cours. Dans cet ouvrage, ils trouveront 15 thèmes essentiels du Droit international privé, pour bien réviser avec : - une méthodologie détaillée pour chaque type d'exercices ; - des exercices d'application, corrigés et détaillés, accompagnés des notions essentielles du cours. Cet ouvrage pourra accompagner les étudiants tout au long de leurs révisions en vue des examens ou des concours. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence de droit ; - aux candidats aux concours CRFPA. JulieClavel-Thoraval est avocate et maître de conférences en droit privéà l'université du Mans. Fanny Cornette est docteur en droit, traductrice juridique, enseignante et créatrice de la chaine YouTube d'informations juridiques ABCJuris.

Par Julie Clavel-Thoraval, Fanny Cornette
Chez Ellipses

|

Auteur

Julie Clavel-Thoraval, Fanny Cornette

Editeur

Ellipses

Genre

Droit international privé

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit international privé par Julie Clavel-Thoraval, Fanny Cornette

Commenter ce livre

 

Droit international privé

Julie Clavel-Thoraval, Fanny Cornette

Paru le 02/09/2025

240 pages

Ellipses

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340108028
9782340108028
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.