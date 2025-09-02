Inscription
#Essais

L'essentiel du droit des personnes

Corinne Renault-Brahinsky

ActuaLitté
Une présentation claire et exhaustive des concepts fondamentaux du Droit des personnes, couvrant la personnalité juridique, l'état civil et la protection des mineurs et majeurs vulnérables. Cet ouvrage, spécialement conçu pour les étudiants de licence, offre une approche complète et pédagogique du droit des personnes permettant de maîtriser les fondamentaux et les subtilités de cette discipline essentielle. Chaque chapitre est rédigé de manière claire et structurée, avec des tableaux récapitulatifs et des exemples concrets. Quelques nouveautés en 2025Circulaire du 22 août 2024 mettant en application les dispositions issues de la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales. Loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de circulation des personnes

Par Corinne Renault-Brahinsky
Chez Gualino Editeur

Auteur

Corinne Renault-Brahinsky

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droit des personnes

L'essentiel du droit des personnes

Corinne Renault-Brahinsky

Paru le 02/09/2025

128 pages

Gualino Editeur

15,00 €

ActuaLitté
9782297285513
© Notice établie par ORB
