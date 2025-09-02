Inscription
#Essais

Droit des successions

Corinne Renault-Brahinsky

ActuaLitté
Une présentation des principes organisant le droit des successions Le droit des successions a vocation à organiser les modalités de transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers. Sont successivement développés dans cet ouvrage : les principes généraux, la dévolution successorale, les successions particulières et le pouvoir de la volonté et ses limites. Chaque chapitre est complété d'une bibliographie qui recense les principaux développements doctrinaux existant sur chaque thème. Enfin, l'auteur s'appuie sur de nombreux schémas et tableaux pour illustrer ses propos. Cet ouvrage, spécialement conçu pour les étudiants de licence, offre une approche complète et pédagogique du droit des successions permettant de maîtriser les fondamentaux et les subtilités de cette discipline essentielle. Chaque chapitre est rédigé de manière claire et structurée, avec des tableaux récapitulatifs et des exemples concrets. Quelques nouveautés en 2025 - Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession : en cours d'examen au Sénat - La loi de finances pour 2025 permet l'exonération des droits de mutation des dons pour l'achat d'une résidence principale.

Par Corinne Renault-Brahinsky
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Corinne Renault-Brahinsky

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Successions, libéralité

Droit des successions

Corinne Renault-Brahinsky

Paru le 02/09/2025

232 pages

Gualino Editeur

22,50 €

9782297284103
