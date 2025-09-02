Le Droit des sûretés est une matière fondamentale pour tout juriste. Il permet de sécuriser les créances et de garantir les obligations contractuelles, jouant ainsi un rôle crucial dans la stabilité économique et la confiance entre les parties. Cet ouvrage, spécialement conçu pour les étudiants de licence, offre une approche complète et pédagogique qui permet de maîtriser les fondamentaux et les subtilités de cette discipline essentielle. Chaque chapitre est rédigé de manière claire et structurée, avec des tableaux récapitulatifs et des exemples concrets. Points forts - Une présentation concise, précise et pratique des connaissances essentielles requises par les étudiants - Outils parfaits pour réviser ou comprendre rapidement un sujet actualisé