Droit des sûretés

Gaël Piette, Claire Séjean-Chazal

Le Droit des sûretés est une matière fondamentale pour tout juriste. Il permet de sécuriser les créances et de garantir les obligations contractuelles, jouant ainsi un rôle crucial dans la stabilité économique et la confiance entre les parties. Cet ouvrage, spécialement conçu pour les étudiants de licence, offre une approche complète et pédagogique qui permet de maîtriser les fondamentaux et les subtilités de cette discipline essentielle. Chaque chapitre est rédigé de manière claire et structurée, avec des tableaux récapitulatifs et des exemples concrets. Points forts - Une présentation concise, précise et pratique des connaissances essentielles requises par les étudiants - Outils parfaits pour réviser ou comprendre rapidement un sujet actualisé

Par Gaël Piette, Claire Séjean-Chazal
Chez Gualino Editeur

Auteur

Gaël Piette, Claire Séjean-Chazal

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droit des sûretés

Droit des sûretés

Gaël Piette, Claire Séjean-Chazal

Paru le 02/09/2025

228 pages

Gualino Editeur

22,50 €

9782297284080
