Institutions de l'Union européenne

Jean-Claude Zarka

ActuaLitté
Pour mieux comprendre le fonctionnement des Institutions de l'Union européenne Le système institutionnel de l'Union européenne se distingue des systèmes institutionnels des pays membres (27 depuis la sortie du Royaume-Uni - Brexit - le 30 janvier 2020), et se caractérise en particulier par l'absence de séparation véritable des pouvoirs exécutifs et législatifs. Chaque institution de l'UE possède sa propre organisation et agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par les traités. Ces institutions pratiquent entre elles une coopération loyale. Cet ouvrage est une présentation des Institutions de l'Union européenne pour mieux faire comprendre leur fonctionnement. Points forts - 15 fiches présentant les différents organes constituant l'Union européenne - Pour mieux comprendre le fonctionnement des institutions de l'Union européenne

Jean-Claude Zarka
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Jean-Claude Zarka

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droit communautaire

Institutions de l'Union européenne

Jean-Claude Zarka

Paru le 09/09/2025

48 pages

Gualino Editeur

5,50 €

ActuaLitté
9782297267885
