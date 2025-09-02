Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'essentiel de l'Histoire constitutionnelle et politique de la France

Jean-Claude Zarka

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez l'Histoire Constitutionnelle de la France : De 1789 à nos jours Depuis la Révolution de 1789, la France a connu une riche diversité d'expériences constitutionnelles, avec pas moins de 14 constitutions. Cette évolution fait de la France l'un des pays les plus prolifiques en matière de constitutions, souvent qualifiés de "plus grand producteur et consommateur de Constitutions" parmi les démocraties. Comprendre cette histoire est essentielle pour saisir les fondements de notre régime contemporain : séparation des pouvoirs, hiérarchie des normes, institutions politiques et administratives... Ces principes trouvent leurs racines dans notre passé constitutionnel. Ce livre, idéal pour les étudiants, les enseignants et tous ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de l'histoire constitutionnelle française, propose une synthèse claire et complète de l'histoire constitutionnelle et politique de la France. Points forts - Retrouvez les grands événements constitutionnels et politiques de 1789 à nos jours, grâce à une série de repères chronologiques intégrés tout au long de l'ouvrage. - Une synthèse rigoureuse et pratique et bénéficiez d'une analyse à jour et accessible des connaissances indispensables.

Par Jean-Claude Zarka
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Jean-Claude Zarka

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Histoire du droit

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'essentiel de l'Histoire constitutionnelle et politique de la France par Jean-Claude Zarka

Commenter ce livre

 

L'essentiel de l'Histoire constitutionnelle et politique de la France

Jean-Claude Zarka

Paru le 02/09/2025

168 pages

Gualino Editeur

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782297266758
9782297266758
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.