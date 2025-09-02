L'essentiel de l'Histoire constitutionnelle et politique de la France

Découvrez l'Histoire Constitutionnelle de la France : De 1789 à nos jours Depuis la Révolution de 1789, la France a connu une riche diversité d'expériences constitutionnelles, avec pas moins de 14 constitutions. Cette évolution fait de la France l'un des pays les plus prolifiques en matière de constitutions, souvent qualifiés de "plus grand producteur et consommateur de Constitutions" parmi les démocraties. Comprendre cette histoire est essentielle pour saisir les fondements de notre régime contemporain : séparation des pouvoirs, hiérarchie des normes, institutions politiques et administratives... Ces principes trouvent leurs racines dans notre passé constitutionnel. Ce livre, idéal pour les étudiants, les enseignants et tous ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de l'histoire constitutionnelle française, propose une synthèse claire et complète de l'histoire constitutionnelle et politique de la France. Points forts - Retrouvez les grands événements constitutionnels et politiques de 1789 à nos jours, grâce à une série de repères chronologiques intégrés tout au long de l'ouvrage. - Une synthèse rigoureuse et pratique et bénéficiez d'une analyse à jour et accessible des connaissances indispensables.