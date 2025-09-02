Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Droit public des affaires

Sophie Nicinski

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage est destiné aux étudiants en master droit et présente l'ensemble du droit public des affaires, c'est-à-dire le droit des relations entre l'administration et les opérateurs économiques, qui regroupe le droit public économique (administration de l'économie et entreprises publiques) et le droit de la commande publique. Il présente ainsi : - la régulation de l'économie : les libertés économiques, la libre concurrence, le contrôle de l'accès au marché et de son fonctionnement, le régime général des aides publiques - la participation au marché : les opérateurs publics, les nationalisations et privatisations, les entreprises publiques nationales, les sociétés d'économie mixtes locales - la collaboration avec les opérateurs économiques : les marchés publics, partenariats et concessions, les contrats portant sur le domaine public Points forts A jour des arrêts les plus récents et des derniers textes, notamment le décret du 18 décembre 2024 relatif aux prix de vente et aux marges de certains produits à Mayotte et le décret du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique.

Par Sophie Nicinski
Chez LGDJ

|

Auteur

Sophie Nicinski

Editeur

LGDJ

Genre

Droit des affaires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit public des affaires par Sophie Nicinski

Commenter ce livre

 

Droit public des affaires

Sophie Nicinski

Paru le 02/09/2025

920 pages

LGDJ

44,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782275161082
9782275161082
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.