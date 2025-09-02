Inscription
Droit des biens

Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Maxime Julienne

ActuaLitté
Destiné aux étudiants en licence droit et aux professionnels du droit, cet ouvrage présente le droit des biens, c'est-à-dire les relations entre les personnes et les choses. Le droit des biens varie entre tradition et modernité : - tradition avec les structures fondamentales du droit des biens qui demeurent : distinctions du droit réel et du droit personnel, de la propriété et de la possession, des meubles et des immeubles... - modernité avec l'essor de nouveaux concepts : la propriété fiduciaire, le patrimoine d'affectation, le droit sur les volumes, l'essor continu des biens immatériels (propriétés intellectuelle, industrielle et commerciale, titres financiers, créances, monnaies diverses...) Points forts - Une présentation à la fois classique et innovante du droit des biens - A jour des dernières actualités jurisprudentielles

Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Maxime Julienne
LGDJ

|

Auteur

Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Maxime Julienne

Editeur

LGDJ

Genre

Droit des biens

Droit des biens

Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Maxime Julienne

02/09/2025

450 pages

LGDJ

40,00 €

9782275160009
