Destiné aux étudiants en licence droit et aux professionnels du droit, cet ouvrage présente le droit des biens, c'est-à-dire les relations entre les personnes et les choses. Le droit des biens varie entre tradition et modernité : - tradition avec les structures fondamentales du droit des biens qui demeurent : distinctions du droit réel et du droit personnel, de la propriété et de la possession, des meubles et des immeubles... - modernité avec l'essor de nouveaux concepts : la propriété fiduciaire, le patrimoine d'affectation, le droit sur les volumes, l'essor continu des biens immatériels (propriétés intellectuelle, industrielle et commerciale, titres financiers, créances, monnaies diverses...) Points forts - Une présentation à la fois classique et innovante du droit des biens - A jour des dernières actualités jurisprudentielles