Droit constitutionnel et institutions politiques

Destiné aux étudiants de L1 en droit et de science politique, cet ouvrage présente l'ensemble du programme de droit constitutionnel : - Les fondements du droit constitutionnel : l'Etat, les droits et libertés, le régime représentatif, les élections, la constitution, la démocratie - Les droits constitutionnels étrangers : Europe, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Russie... - Le droit constitutionnel français : histoire constitutionnelle de la France, les institutions politiques contemporaines, la Constitution du 4 octobre 1958, le système électoral, le président de la République, le gouvernement, le Parlement, le Conseil constitutionnel Points forts - A jour des dernières actualités parlementaires (conséquences de la dissolution de juillet 2024, blocage du travail parlementaire, motion de censure, loi de finances reportée...) et des décisions du Conseil constitutionnel - Actualisation des droits constitutionnels étrangers, avec les élections américaines, britanniques, allemandes...