#Essais

L'argent

Charles Péguy

"Mais comment ne pas regretter la sagesse d'avant, comment ne pas donner un dernier souvenir à cette innocence que nous ne reverrons plus. […] On ne parle aujourd'hui que de l'égalité. Et nous vivons dans la plus monstrueuse inégalité économique que l'on ait jamais vue dans l'histoire du monde. On vivait alors. On avait des enfants. Ils n'avaient aucunement cette impression que nous avons d'être au bagne. Ils n'avaient pas comme nous cette impression d'un étranglement économique, d'un collier de fer qui tient à la gorge et qui se serre tous les jours d'un cran. […] De tout ce peuple les meilleurs étaient peut-être encore ces bons citoyens qu'étaient nos instituteurs. Il est vrai que ce n'était point pour nous des instituteurs, ou à peine. C'étaient des maîtres d'école. […] Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs"  Charles Péguy (1874-1914), fondateur des Cahiers de la quinzaine, est notamment l'auteur de Notre jeunesse. Edition présentée par Antoine Compagnon, professeur au Collège de France et à l'Université Columbia (New York).

Par Charles Péguy
Chez Editions Allia

|

Auteur

Charles Péguy

Editeur

Editions Allia

Genre

Sociologie

L'argent

Charles Péguy

Paru le 02/09/2025

96 pages

Editions Allia

7,00 €

9791030419207
