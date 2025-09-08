Les oiseaux sous la glace

Une nuit d’hiver, une bande d’adolescents soudés par l’amitié et la révolte contre un système scolaire répressif et élitiste est témoin d’un crime horrible commis par la police. Leur vie en sera bouleversée à jamais.

Il y a Jess, passionnée de fringues et de style, qui sort d’une grande histoire d’amour avec une Française ; le poète Raspoutine, fils d’immigrés russes, vulnérable et angoissé ; la skateuse Iga, surdouée en maths qui sèche ses cours et entretient une relation clandestine avec sa prof de français ; et Saša, le meilleur ami d’Iga, qui vit seul depuis la mort de ses parents. Ensemble, ils décideront d’exercer eux-mêmes la justice, au risque de devenir ce qu’ils détestent.

Vingt ans plus tard, leur geste et ses conséquences irrévocables reviendront les hanter.