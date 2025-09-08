Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Les oiseaux sous la glace

Stéphanie Lux, Kaśka Bryla

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Une nuit d’hiver, une bande d’adolescents soudés par l’amitié et la révolte contre un système scolaire répressif et élitiste est témoin d’un crime horrible commis par la police. Leur vie en sera bouleversée à jamais.
Il y a Jess, passionnée de fringues et de style, qui sort d’une grande histoire d’amour avec une Française ; le poète Raspoutine, fils d’immigrés russes, vulnérable et angoissé ; la skateuse Iga, surdouée en maths qui sèche ses cours et entretient une relation clandestine avec sa prof de français ; et Saša, le meilleur ami d’Iga, qui vit seul depuis la mort de ses parents. Ensemble, ils décideront d’exercer eux-mêmes la justice, au risque de devenir ce qu’ils détestent.
Vingt ans plus tard, leur geste et ses conséquences irrévocables reviendront les hanter.

Par Stéphanie Lux, Kaśka Bryla
Chez Le Quartanier

|

Auteur

Stéphanie Lux, Kaśka Bryla

Editeur

Le Quartanier

Genre

Littérature Allemande

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Les éditeurs Harmonia Mundi Livre présentent leur rentrée littéraire 2025

Retrouver tous les articles sur Les oiseaux sous la glace par Stéphanie Lux, Kaśka Bryla

Commenter ce livre

 

Les oiseaux sous la glace

Kaśka Bryla trad. Stéphanie Lux

Paru le 02/09/2025

298 pages

Le Quartanier

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782896987542
9782896987542
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.