Résurgence

Rose H. Amaretto

Cinq années plus tard, Cole travaille en Californie dans une société d'import-export d'accessoires de sport fournisseur de grandes équipes et s'est associé à Zac Miller. Avec une entreprise en plein essor et des commandes de plus en plus nombreuses à honorer, la vie professionnelle du jeune homme de vingt-trois ans est pour le moins active et bien remplie. Il est à une signature de la renommée. Et le contrat clé de sa réussite le ramène bien plus loin en arrière qu'il ne l'imagine... En plein tri avant un déménagement, sa cousine va retrouver l'ancien portable de Cole, qui contient le numéro d'une certaine Liz. Ce nom, il le connaît. Il le rêve de façon récurrente. Fébrile, il l'appelle... Elie aussi a refait sa vie. Toujours à Pewaukee, elle travaille dans l'école de danse qu'elle a fondée avec Meryl après deux ans de perfectionnement acharné. La stabilité semble lui ouvrir les bras, jusqu'à ce qu'une avalanche de SMS viennent tout compromettre... Que la partie commence ! Dernier tome de la trilogie"Liaison à l'aveugle".

Chez Editions Sharon Kena

Paru le 02/09/2025

268 pages

Editions Sharon Kena

17,50 €

9782819113171
