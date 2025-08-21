Hidato, combiku, calcudoku, puzzles, jeux de logique et de déduction, bataille navale, dominos, chacune des énigmes de ce livre a été étudiée pour mettre à l'épreuve les compétences du lecteur, mais surtout pour les développer tout en s'amusant. Avec ses 5 niveaux de difficulté, allant du relativement facile (un peu, mais pas trop ! ) au plus difficile (qui laissera perplexes même les plus experts), "Boostez votre QI" propose 160 nouveaux casse-têtes originaux et inédits, pour tester et développer de manière complète toutes vos habiletés mentales, logiques, analytiques, de déduction. Qu'attendez-vous ? ! Trouvez un crayon, votre entraînement mental commence !