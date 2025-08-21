Miaou ! Que dit le chat ?

Prendre soin d'un chat, jouer avec lui, le nourrir, sont des choses que tout amoureux des chats fait avec amour. Mais "l'écouter" ? Pouvez-vous comprendre sa langue et "converser avec lui" ? Ce volume nous dit que oui ! Et de fait, prenant en considération une vaste gamme de sons et de comportements félins, il articule une reconstruction détaillée du " langage félin ", interprété à la lumière d'une étude de cas qui n'a rien à envier à l'étude la plus rigoureuse de l'éthologie animale. Une incursion éclairante dans le monde des chats qui confirme - également en ce qui concerne leur langage - l'opinion du grand Léonard de Vinci : " Même le plus petit félin est un chef-d'oeuvre ".