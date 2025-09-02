Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Les hommes dans la prison

Victor Serge

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Quand, dans la maison de force, je résistais à la tuberculose, au détraquement, au cafard, à la misère morale des hommes, à la férocité des règlements, je voyais déjà une sorte de justification de ce voyage infernal, dans la possibilité de l'écrire. Parmi les milliers de misérables broyés par la prison - une prison que peu connaissent ! - j'étais sans doute le seul qui pût tenter un jour de tout dire... Il n'y a pas de héros de roman sans ce roman, à moins que la terrible machine, la prison, n'en soit le véritable héros. Il s'agit non de " moi ", non de quelques-uns, mais des hommes, de tous les hommes écrasés dans ce coin noir de la société. "

Par Victor Serge
Chez Libertalia

|

Auteur

Victor Serge

Editeur

Libertalia

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les hommes dans la prison par Victor Serge

Commenter ce livre

 

Les hommes dans la prison

Victor Serge

Paru le 02/09/2025

313 pages

Libertalia

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377293919
9782377293919
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.