La collection 100 % Réussite CAPES, à destination des étudiants de licence, propose des manuels sur les thèmes au programme du CAPES d'histoire-géographie. Dans chaque ouvrage, on trouve : - Des cours complets sous forme de chapitres structurés ; - Des fiches pour retenir l'essentiel ; - Des mises au point historiographiques, du vocabulaire et des zooms pour découvrir les notions, les acteurs et les événements ; - Des pistes bibliographiques et numériques pour approfondir ; - Des méthodes détaillées pour réussir les épreuves ; - De nombreux sujets corrigés pour s'entraîner. - Le XXe siècle : guerres mondiales, totalitarismes, génocides, guerre froide, décolonisation Du déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914 aux basculements géopolitiques des années 1990 et 2000, le XXe siècle doit être abordé dans sa globalité.