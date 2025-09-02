Spécialité sciences économiques et sociales Tle

Une méthode de travail précise et efficace en deux étapes pour obtenir la mention Très Bien : I. Je révise et je me perfectionne - un cours complet sur l'intégralité du programme - des focus pour nourrir et singulariser sa prestation - des approfondissements et des prolongements pour aller au-delà des fondamentaux du programme et accroître ses connaissances II. Je m'exerce et je fais la différence - une méthode solide et directement appliquée : questions possibles au bac, mobilisation des connaissances... - des entraînements ciblés et exigeants sur les différentes épreuves - de nombreux exercices et des sujets entièrement corrigés et commentés : objectif 20/20 !