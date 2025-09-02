Inscription
Spécialité sciences économiques et sociales Tle

Sophie Villaume

ActuaLitté
Une méthode de travail précise et efficace en deux étapes pour obtenir la mention Très Bien : I. Je révise et je me perfectionne - un cours complet sur l'intégralité du programme - des focus pour nourrir et singulariser sa prestation - des approfondissements et des prolongements pour aller au-delà des fondamentaux du programme et accroître ses connaissances II. Je m'exerce et je fais la différence - une méthode solide et directement appliquée : questions possibles au bac, mobilisation des connaissances... - des entraînements ciblés et exigeants sur les différentes épreuves - de nombreux exercices et des sujets entièrement corrigés et commentés : objectif 20/20 !

Sophie Villaume
Chez Ellipses

Sophie Villaume

Ellipses

SES (Sciences économiques et sociales)

Spécialité sciences économiques et sociales Tle

Sophie Villaume

Paru le 02/09/2025

250 pages

Ellipses

15,50 €

ActuaLitté
9782340108776
