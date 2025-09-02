Inscription
#Essais

Comptable

Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

ActuaLitté
Maîtriser les règles comptables françaises en 15 fiches ! La comptabilité est au coeur de la gestion d'entreprise, permettant d'en assurer la transparence, le pilotage et la conformité légale. Conçu pour aller à l'essentiel, cet ouvrage de 48 pages propose une initiation claire et structurée aux fondamentaux de la comptabilité, à destination des étudiants, entrepreneurs et professionnels souhaitant acquérir ou renforcer rapidement leurs connaissances. Points fortsles grands principes comptables sont expliqués de façon progressive et illustrés par de nombreux exemples pratiquesdes outils et méthodes directement applicables pour comprendre et enregistrer les principales opérations comptablesparfait pour assimiler rapidement les bases sans se perdre dans des détails techniques superflusadapté aussi bien aux débutants qu'aux professionnels souhaitant revoir les fondamentaux Grâce à cet ouvrage, la comptabilité devient un outil clair et accessible pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre la gestion financière de leur activité ou réussir leurs premiers pas dans l'univers comptable.

Par Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Francis Grandguillot, Béatrice Grandguillot

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Comptabilité générale

Comptable

Francis Grandguillot

Paru le 09/09/2025

48 pages

Gualino Editeur

5,50 €

9782297286619
