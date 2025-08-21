Inscription
#Roman francophone

Une saison en enfer

Arthur Rimbaud

ActuaLitté
PS comme Post scriptum PS comme Les consonnes du mot P(oé)S(ie) PS comme Poésie Seghers Imprimée à compte d'auteur, à Bruxelles, à l'automne 1873, Une saison en enfer est l'unique oeuvre de Rimbaud parue de son vivant, alors qu'il avait dix-neuf ans. Deux mois plus tôt, sa relation tumultueuse avec Verlaine prenait fin, quand ce dernier, ivre, le blessa d'un coup de revolver. En une infernale flambée créatrice, se débattant entre le néant et l'espérance, Rimbaud, le voyant, révolutionne la poésie.

Par Arthur Rimbaud
Chez Seghers

|

Auteur

Arthur Rimbaud

Editeur

Seghers

Genre

Poésie

Une saison en enfer

Arthur Rimbaud

Paru le 21/08/2025

40 pages

Seghers

5,00 €

ActuaLitté
9782232148545
