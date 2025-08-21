PS comme Post scriptum PS comme Les consonnes du mot P(oé)S(ie) PS comme Poésie Seghers Imprimée à compte d'auteur, à Bruxelles, à l'automne 1873, Une saison en enfer est l'unique oeuvre de Rimbaud parue de son vivant, alors qu'il avait dix-neuf ans. Deux mois plus tôt, sa relation tumultueuse avec Verlaine prenait fin, quand ce dernier, ivre, le blessa d'un coup de revolver. En une infernale flambée créatrice, se débattant entre le néant et l'espérance, Rimbaud, le voyant, révolutionne la poésie.