Droit des obligations

Corinne Renault-Brahinsky

ActuaLitté
Le droit des obligations englobe les liens de droit créés entre deux personnes soit volontairement, il s'agit des actes juridiques, soit involontairement, il s'agit des faits juridiques. Cet ouvrage, spécialement conçu pour les étudiants de licence, offre une approche complète et pédagogique du droit des obligations permettant de maîtriser les fondamentaux et les subtilités de cette discipline essentielle. Chaque chapitre est rédigé de manière claire et structurée, avec des tableaux récapitulatifs et des exemples concrets. Cette édition 2025 est actualisée selon les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles.

Par Corinne Renault-Brahinsky
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Corinne Renault-Brahinsky

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droit des obligations

Droit des obligations

Corinne Renault-Brahinsky

Paru le 02/09/2025

272 pages

Gualino Editeur

22,50 €

9782297284097
