PS comme Post scriptum PS comme Les consonnes du mot P(oé)S(ie) PS comme Poésie Seghers Composés entre mai 1872 et avril 1873, les poèmes de Romances sans paroles sont empreints de la passion tempétueuse entre Verlaine et Rimbaud et suivent les vagabondages des amants maudits en Belgique et à Londres. Près d'un an plus tard, Verlaine en recevra les premiers exemplaires imprimés alors qu'il purge sa peine à la prison de Mons pour avoir tiré sur Rimbaud. Aucun de ses recueils ne satisfait peut-être aussi pleinement - par les images, les sonorités, les rythmes et la musicalité du vers - à l'exigence poétique de suggérer.