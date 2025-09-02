Inscription
#Essais

Droit pénal général

Laurence Leturmy, Patrick Kolb

ActuaLitté
Comprendre et maîtriser les fondamentaux du droit pénal Le droit pénal régit la réaction de l'Etat face aux infractions et aux délinquants. Il détermine quels actes sont considérés comme antisociaux, identifie les responsables et fixe les peines applicables. Quels sont les atouts de cette nouvelle édition ? - Un contenu rigoureusement actualisé. - Un outil pédagogique et accessible grâce à une présentation synthétique. - Grâce aux nombreux tableaux et schémas, cet ouvrage permet d'apprendre plus facilement, plus rapidement et de manière efficace. - Il constitue une référence essentielle pour les étudiants en droit, les candidats aux concours judiciaires et toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en droit pénal.

Par Laurence Leturmy, Patrick Kolb
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Laurence Leturmy, Patrick Kolb

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droit pénal

Droit pénal général

Laurence Leturmy, Patrick Kolb

Paru le 02/09/2025

264 pages

Gualino Editeur

22,50 €

ActuaLitté
9782297284042
