Droit pénal général

Comprendre et maîtriser les fondamentaux du droit pénal Le droit pénal régit la réaction de l'Etat face aux infractions et aux délinquants. Il détermine quels actes sont considérés comme antisociaux, identifie les responsables et fixe les peines applicables. Quels sont les atouts de cette nouvelle édition ? - Un contenu rigoureusement actualisé. - Un outil pédagogique et accessible grâce à une présentation synthétique. - Grâce aux nombreux tableaux et schémas, cet ouvrage permet d'apprendre plus facilement, plus rapidement et de manière efficace. - Il constitue une référence essentielle pour les étudiants en droit, les candidats aux concours judiciaires et toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en droit pénal.