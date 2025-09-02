Le droit pénal spécial a pour objet de décrire les règles particulières de chaque infraction. Ce manuel, destiné en premier lieu aux étudiants de master droit, étudie les différentes infractions et pour chacune les éléments constitutifs permettant de la caractériser et de l'établir, les sanctions et peines encourues. Ces infractions sont classées par grande thématique : - les actes d'agressivité : homicides, violences, menaces, crimes contre l'humanité, actes de terrorisme... - les actes de prédation : déviances sexuelles, vol, extorsion, chantage... - les actes de domination : atteintes aux biens, proxénétisme... - les actes mensongers : falsifications, escroquerie, subordination de témoin, dénonciation calomnieuse - les actes de trahison : abus de confiance, abus de faiblesse Points forts - Intègre la dernière jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme - A jour des derniers textes : loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité des maires et des élus locaux, loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les directives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes, loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, loi du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France - Intègre les proposition de lois tendant à modifier la définition du viol et visant à sortir la France du piège du narco trafic