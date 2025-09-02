Inscription
De la droite manière de vivre

Baruch Spinoza, Jules Prat, Bernard Pautrat

Peut-on concilier variété des désirs individuels et quête universelle du bonheur ? Y aurait-il un dénominateur commun aux désirs de chacun ? Peut-on imaginer des principes nous permettant de bien vivre ? Spinoza distingue d'emblée actions, portées par la raison, et passions, contraintes depuis l'extérieur. Parce qu'indépendantes de notre seule volonté, les passions sont généralement mauvaises. Le libre examen et l'intelligence confèrent au contraire à l'homme une puissance d'agir, garantie de son bien-être. Il faut donc oeuvrer à parfaire ses facultés d'entendement. D'un même allant, être de nature, l'homme ne peut faire fi des contingences extérieures, et encore moins d'autrui. Spinoza expose les fondements de la sociabilité humaine, vertu à laquelle accéder par l'exercice de la raison.

Par Baruch Spinoza, Jules Prat, Bernard Pautrat
Chez Editions Allia

Auteur

Baruch Spinoza, Jules Prat, Bernard Pautrat

Editeur

Editions Allia

Genre

Spinoza

De la droite manière de vivre

Baruch Spinoza trad. Jules Prat

Paru le 02/09/2025

112 pages

Editions Allia

7,50 €

9791030422917
