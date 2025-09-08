Un même destin nous lie tous, et il est vertical. Christa McAuliffe a rêvé de l’espace toute sa vie et, le 28 janvier 1986, elle s’embarque comme astronaute civile dans la navette Challenger. Le peintre Nicolas de Staël dévoile la face sombre de ses amours. La parapentiste Ewa Wisnierska est aspirée par un gigantesque cumulonimbus, et l’ex-éleveur de bétail dans la pampa Jean S. Barès, rentré en France millionnaire, entreprend de réformer l’orthographe et pourquoi pas le monde. Le pilote d’essai Adolphe Pégoud trompe la mort par des pirouettes à la veille de la Grande Guerre. Elizabeth Holmes, valeur montante de la biotech, promet de révolutionner l’analyse sanguine. Un grimpeur trébuche, une trapéziste s’élance, des oligarques russes tombent de leur balcon… Livre-averse, roman-montage, Qui tombe des étoiles agence, comme dans une vertigineuse partie de Tetris, les histoires de femmes et d’hommes qui ont cherché à s’affranchir des lois de l’attraction.