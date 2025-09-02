Inscription
Emergence

Rose H. Amaretto

ActuaLitté
Cole Hutchkins s'en va... puis revient au terme d'une semaine d'absence à Pewaukee. Son séjour loin des Carter lui permet de tirer des conclusions. Mais rien ne le prépare aux secrets qui, jusque-là bien dissimulés, sont sur le point d'éclater. Alors que le lycéen décèle très clairement le double-jeu de Donovan, son meilleur ami Declan, aveuglé par sa reconnaissance, se laisse amadouer par le Quarterback d'Hamilton. Les cartes sont posées et les choix faits. Elie bénéficie du soutien de Cole, et son passé chaotique n'est peut-être pas si dissocié de celui de son inconnu au bandeau qu'ils semblent tout deux le croire... Entre manipulation, mensonges et non-dits, chantage odieux et diffamations, cette histoire a définitivement besoin d'un héros.

Par Rose H. Amaretto
Chez Editions Sharon Kena

Auteur

Rose H. Amaretto

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Romance sexy

Emergence

Rose H. Amaretto

Paru le 02/09/2025

364 pages

Editions Sharon Kena

20,50 €

Scannez le code barre 9782819113164
9782819113164
© Notice établie par ORB
