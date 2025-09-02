A presque vingt-cinq ans, Dimple est toujours célibataire. Se marier, s'occuper d'une maison et avoir des enfants ? Très peu pour elle. Elle veut vivre et voir le monde avant de se poser. Malheureusement pour elle, sa mère ne perçoit pas les choses de la même façon : pas question que Dimple finisse vieille fille ! Face aux différents prétendants qu'elle lui ramène, Dimple craque et annonce la bonne - ou plutôt la terrible - nouvelle : elle est en couple. Tic-tac ! Elle a deux mois pour trouver son âme soeur. Quoi de mieux que de passer par Let's Match, le site de rencontres le plus prisé du moment ?