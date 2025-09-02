Azure Ultime Tome 1

Depuis une vingtaine d'années, la Terre fait face à une pollution de plus en plus présente et extrêmement nocive, si bien qu'elle est désormais divisée en trois zones : les zones polluées invivable, les zones protégées qui ont la capacité de s'abriter sous un champ magnétique et les zones non polluées qui n'ont pas ou très peu de risque d'être infectée. La base Lunaire, le plus grand centre de recherches existant, a décidé de mobiliser de nombreux chercheurs dans le but d'éradiquer le fléau. Anna Valentine, une jeune française de 15 ans, se sentant concernée par la catastrophe, souhaite intégrer la très prestigieuse Académie Lunaire dans le but de faire de la recherche pour l'environnement et trouver des solutions. Mais elle va avoir un rôle bien plus important qu'elle ne l'aurait pensé...