#Essais

Au-delà du moi

Mathilde Ramadier

ActuaLitté
Plongée directe dans l'inconscient Et s'il était possible d'aller au-delà de notre "moi" ? De percer les mystères de notre psyché? Dans ce livre, Mathilde Ramadier explore les vertus thérapeutiques des psychédéliques (champignons, LSD, etc.), actuellement redécouverts par la médecine. Son expérience de l'ayahuasca, un breuvage utilisé depuis des millénaires par les peuples autochtones d'Amazonie, l'a poussée à mener l'enquête. Parfois plus efficaces que les antidépresseurs pour soigner dépressions et addictions, ces substances sont encore classées comme stupéfiants, mais ouvrent en réalité de grands espoirs dans la prise en charge des souffrances psychiques. Pour en rendre compte, l'autrice a interrogé vingt-six "psychonautes", que le voyage psychédélique a bouleversés. Sans apologie ni jugement, cet ouvrage participe à la révolution en cours.

Par Mathilde Ramadier
Chez Editions du Faubourg

|

Auteur

Mathilde Ramadier

Editeur

Editions du Faubourg

Genre

Essais

Au-delà du moi

Mathilde Ramadier

Paru le 02/09/2025

201 pages

Editions du Faubourg

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782487867307
