#Roman francophone

Rock$tar

Stéphane Vanderhaeghe

ActuaLitté
Ca fait des années que Justin Ash, la dernière star du rock, ne s'est plus produit sur aucune scène. Quand on découvre qu'il s'apprête à repartir en tournée, c'est l'effervescence. Seulement au soir du premier concert, personne ne sait où il est passé. La nouvelle tombe dans la nuit : le rockeur a disparu. Et le lendemain une question se pose : c'est quoi la vie et un monde sans Justin Ash ? Stéphane Vanderhaeghe est né en 1977. Il est maître de conférences à l'Université Paris 8 où il enseigne la littérature américaine et la traduction. Auteur d'un essai consacré à l'oeuvre de l'auteur américain Robert Coover paru aux Etats-Unis chez Dalkey Archive Press en 2013. Il vit à Arras. En 2011, contre toute attente, il se lance dans l'écriture fictionnelle. Il est l'auteur de trois romans inventifs (fond et forme) chez Quidam éditeur : Charognards, A tous les airs, P. R. O. T. O. C. O. L.

Par Stéphane Vanderhaeghe
Chez Quidam Editeur

|

Auteur

Stéphane Vanderhaeghe

Editeur

Quidam Editeur

Genre

Littérature française

Rock$tar

Stéphane Vanderhaeghe

Paru le 02/09/2025

376 pages

Quidam Editeur

22,00 €

ActuaLitté
