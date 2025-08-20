L'éclaireur

Portrait à grands traits d'un philosophe dont beaucoup se réclament mais que peu connaissent véritablement, ce court livre offre une entrée dynamique et complète dans la vie et la pensée de Paul Ricoeur. Ne reculant devant aucune exigence du dialogue, le philosophe a toujours confronté sa pensée aux questions cruciales de l'existence humaine : l'omniprésence du mal, les ambivalences de la condition humaine, l'apport des sciences humaines à la philosophie, l'engagement éthique et politique, ou encore le difficile dialogue entre l'esprit critique de la philosophie et la conviction religieuse. S'il fut un éclaireur, c'est autant au sens de la lucidité avec laquelle il met en lumière de grandes questions atemporelles qu'au sens de défricheur pour un XXIe siècle qui confirme ses intuitions et ses points d'attention. Notre époque en crise fait de lui un repère, un ouvreur de perspectives pour redonner du sens à nos destinées et retrouver le goût d'agir pour le bien commun.