Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

L'éclaireur

Olivier Mongin, Dominique Gour

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Portrait à grands traits d'un philosophe dont beaucoup se réclament mais que peu connaissent véritablement, ce court livre offre une entrée dynamique et complète dans la vie et la pensée de Paul Ricoeur. Ne reculant devant aucune exigence du dialogue, le philosophe a toujours confronté sa pensée aux questions cruciales de l'existence humaine : l'omniprésence du mal, les ambivalences de la condition humaine, l'apport des sciences humaines à la philosophie, l'engagement éthique et politique, ou encore le difficile dialogue entre l'esprit critique de la philosophie et la conviction religieuse. S'il fut un éclaireur, c'est autant au sens de la lucidité avec laquelle il met en lumière de grandes questions atemporelles qu'au sens de défricheur pour un XXIe siècle qui confirme ses intuitions et ses points d'attention. Notre époque en crise fait de lui un repère, un ouvreur de perspectives pour redonner du sens à nos destinées et retrouver le goût d'agir pour le bien commun.

Par Olivier Mongin, Dominique Gour
Chez Labor et Fides

|

Auteur

Olivier Mongin, Dominique Gour

Editeur

Labor et Fides

Genre

Ricoeur

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'éclaireur par Olivier Mongin, Dominique Gour

Commenter ce livre

 

L'éclaireur

Dominique Gour

Paru le 20/08/2025

Labor et Fides

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782830918700
9782830918700
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.