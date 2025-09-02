Mathématiques 5e

Ce livre d'exercices s'adresse aux élèves de Cinquième qui souhaitent exceller en mathématiques. Il est découpé en chapitres contenant : - tous les exercices nécessaires pour bien maîtriser les notions mathématiques ; - les rappels de cours, avec des exemples d'applications, avant chaque nouveau sujet ; - tous les corrigés détaillés et commentés pour faciliter la compréhension. L'accent est mis sur le raisonnement, le calcul, les unités fondamentales, et la rédaction des solutions. Ce livre aidera, à la maison, les élèves en difficulté et permettra aux élèves désireux d'approfondir les notions vues en classe d'aller plus loin. Il a pour ambition d'offrir des contenus permettant d'acquérir des bases solides en début de cycle 4. La plupart des exercices sont faisables sans calculatrice. Ils font appel au calcul mental et au calcul posé.