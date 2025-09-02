Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mathématiques 5e

Eric Dubon, Anne Heurtier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre d'exercices s'adresse aux élèves de Cinquième qui souhaitent exceller en mathématiques. Il est découpé en chapitres contenant : - tous les exercices nécessaires pour bien maîtriser les notions mathématiques ; - les rappels de cours, avec des exemples d'applications, avant chaque nouveau sujet ; - tous les corrigés détaillés et commentés pour faciliter la compréhension. L'accent est mis sur le raisonnement, le calcul, les unités fondamentales, et la rédaction des solutions. Ce livre aidera, à la maison, les élèves en difficulté et permettra aux élèves désireux d'approfondir les notions vues en classe d'aller plus loin. Il a pour ambition d'offrir des contenus permettant d'acquérir des bases solides en début de cycle 4. La plupart des exercices sont faisables sans calculatrice. Ils font appel au calcul mental et au calcul posé.

Par Eric Dubon, Anne Heurtier
Chez Ellipses

|

Auteur

Eric Dubon, Anne Heurtier

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques 5e

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mathématiques 5e par Eric Dubon, Anne Heurtier

Commenter ce livre

 

Mathématiques 5e

Eric Dubon, Anne Heurtier

Paru le 02/09/2025

264 pages

Ellipses

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340108578
9782340108578
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.