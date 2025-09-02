Training in English Phonology for the Agrégation

Cet ouvrage propose une préparation complète et structurée à l'épreuve de phonologie du concours d'agrégation externe d'anglais. Entièrement rédigé en anglais, il allie théorie et entraînements ciblés pour permettre aux candidats de maîtriser les notions essentielles, de développer des compétences solides et de répondre aux attentes du jury. Au programme : - une partie " Theorical concepts " : The sounds of English, Phonology and graphophonemics, Morphology, Stress, Intonation - une partie " practical training " : 6 séquences d'entraînement conçues dans l'esprit de l'épreuve avec corrigés commentés