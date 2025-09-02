Droit constitutionnel

Cet ouvrage appréhende la Ve république comme un ensemble de règles, de pratiques et d'usages établis pour gouverner, parce que le gouvernement des hommes est d'abord affaire de pouvoir et de volonté, pas de compétences attribuées. L'ouvrage se divise en deux grandes parties : l'architecture du régime autour des pouvoirs exécutif et législatif, puis la métamorphose du régime, conséquence de la mutation du Conseil constitutionnel et d'une altération de la logique des institutions que heurte de plein fouet l'intégration européenne. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence 1 de droit ; - aux étudiants des écoles de commerce ; - aux étudiants en IEP ; - aux candidats aux concours administratifs.