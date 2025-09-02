Inscription
#Essais

Droit constitutionnel

Michel Clapié

Cet ouvrage appréhende la Ve république comme un ensemble de règles, de pratiques et d'usages établis pour gouverner, parce que le gouvernement des hommes est d'abord affaire de pouvoir et de volonté, pas de compétences attribuées. L'ouvrage se divise en deux grandes parties : l'architecture du régime autour des pouvoirs exécutif et législatif, puis la métamorphose du régime, conséquence de la mutation du Conseil constitutionnel et d'une altération de la logique des institutions que heurte de plein fouet l'intégration européenne. Public Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence 1 de droit ; - aux étudiants des écoles de commerce ; - aux étudiants en IEP ; - aux candidats aux concours administratifs.

Michel Clapié
Chez Ellipses

|

Auteur

Michel Clapié

Editeur

Ellipses

Genre

Droit constitutionnel

Droit constitutionnel

Michel Clapié

Paru le 02/09/2025

396 pages

Ellipses

26,90 €

9782340107960
