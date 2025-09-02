Inscription
#Essais

1905, l’année miraculeuse d’Einstein

Boris Chenaud, Stéphane Humbert-Basset, David Louapre

ActuaLitté
Ce livre plonge dans l'année 1905 et les grandes avancées physiques qu'elle a permises. Il présente avec clarté les concepts fondamentaux introduits par Einstein, de l'équation à l'énergie nucléaire, en passant par les photons et les atomes. Il contient également plusieurs illustrations. En retraçant les idées novatrices de 1905 et leurs conséquences, l'ouvrage mêle rigueur et diffusion de la culture scientifique pour redécouvrir l'héritage d'Einstein et son rôle inégalé dans la physique moderne.

Par Boris Chenaud, Stéphane Humbert-Basset, David Louapre
Chez Ellipses

|

Auteur

Boris Chenaud, Stéphane Humbert-Basset, David Louapre

Editeur

Ellipses

Genre

Histoire de la chimie et de la

1905, l’année miraculeuse d’Einstein

Boris Chenaud

Paru le 02/09/2025

162 pages

Ellipses

19,00 €

9782340105287
