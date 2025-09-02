1905, l’année miraculeuse d’Einstein

Ce livre plonge dans l'année 1905 et les grandes avancées physiques qu'elle a permises. Il présente avec clarté les concepts fondamentaux introduits par Einstein, de l'équation à l'énergie nucléaire, en passant par les photons et les atomes. Il contient également plusieurs illustrations. En retraçant les idées novatrices de 1905 et leurs conséquences, l'ouvrage mêle rigueur et diffusion de la culture scientifique pour redécouvrir l'héritage d'Einstein et son rôle inégalé dans la physique moderne.