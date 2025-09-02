L'essentiel des institutions de l'Union européenne

Pour comprendre le fonctionnement des institutions de l'Union européenne Cet ouvrage présente les Institutions de l'Union européenne permettant de mieux comprendre leur fonctionnement en développant successivement les traités européens et la construction européenne, les acteurs institutionnels de l'Union européenne (Conseil européen, Conseil, Commission européenne), et les sources et principes applicables aux actes juridiques de l'Union. Cet ouvrage, spécialement conçu pour les étudiants de licence, offre une approche complète et pédagogique permettant de maîtriser les fondamentaux et les subtilités de cette discipline essentielle. Chaque chapitre est rédigé de manière claire et structurée, avec des tableaux récapitulatifs et des exemples concrets. Quelques nouveautés en 2025 - La Roumanie et la Bulgarie ont accédé pleinement, le 1 ?? janvier 2025, à l'espace Schengen - Vague électorale en Europe : 12 janvier 2025, le second tour de l'élection présidentielle en Croatie ; 13 février 2025, le Parlement grec a élu son président de la République ; 4 mai 2025, 2 ? tour de l'élection présidentielle après l'annulation du 1 ?? tour ; 18 mai 2025, élection présidentielle - Présidence du Conseil européen : du 1 ?? juin au 30 juin 2025, c'est la Pologne et à partir du 1er juillet, ce sera le Danemark