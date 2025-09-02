Inscription
Droit bancaire

Thierry Bonneau

Destiné aux étudiants en master droit et aux professionnels, cet ouvrage de droit bancaire présente tout d'abord : - les autorités de supervision (ACPR et ABE) - les professionnels (établissements de crédit, sociétés de financement...) - les clients (comptes bancaires, secret bancaire...) L'activité bancaire est ensuite développée : - les opérations de clientèle, en particulier les opérations de paiement, les crédits internes (cession Dailly...) et internationaux (comme le crédit documentaire) - les relations interbancaires et les opérations intéressant les professionnels, telles que la titrisation Points forts - Un ouvrage de référence par un auteur reconnu et spécialiste de la matière - A jour des derniers arrêts et des textes français et européens, notamment l'ordonnance du 6 décembre 2023 relative aux gestionnaires et acheteurs de crédits, l'ordonnance du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d'investissements alternatifs, l'ordonnance du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, l'ordonnance du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs, et l'ordonnance du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif.

Chez LGDJ

Paru le 02/09/2025

900 pages

45,00 €

9782275159256
