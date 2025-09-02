Tous les sujets essentiels de la sociologie politique sont abordés dans cet ouvrage. Des développements approfondis sont consacrés au pouvoir et à l'Etat, à la vie politique (élections, partis, groupes d'intérêt), à la communication politique, à l'action publique, à la gouvernance européenne, etc. Sont également examinés les rapports entre psychologie et sociologie politique, liberté individuelle et contraintes sociales, réalités politiques de terrain et constructions symboliques. L'auteur accorde toute leur importance aux théories consacrées des grands auteurs classiques et qu'il est indispensable de connaître dans la perspective des examens ou des concours. Il fait également une large part aux renouvellements de l'analyse politique, intervenus récemment, en France aussi bien qu'aux Etats-Unis et en Europe où des évolutions importantes méritent d'être relevées. Points fortsUn lexique de plus de 160 définitions pour mieux appréhender la matièreUn ouvrage clair pour tous publics, universitaires ou non universitaires - Des bibliographies par chapitres et par domaines, soigneusement mises à jour et dressées sans complaisances inutiles, pour approfondir des thèmes particuliers