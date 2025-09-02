Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Sociologie politique

Philippe Braud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tous les sujets essentiels de la sociologie politique sont abordés dans cet ouvrage. Des développements approfondis sont consacrés au pouvoir et à l'Etat, à la vie politique (élections, partis, groupes d'intérêt), à la communication politique, à l'action publique, à la gouvernance européenne, etc. Sont également examinés les rapports entre psychologie et sociologie politique, liberté individuelle et contraintes sociales, réalités politiques de terrain et constructions symboliques. L'auteur accorde toute leur importance aux théories consacrées des grands auteurs classiques et qu'il est indispensable de connaître dans la perspective des examens ou des concours. Il fait également une large part aux renouvellements de l'analyse politique, intervenus récemment, en France aussi bien qu'aux Etats-Unis et en Europe où des évolutions importantes méritent d'être relevées. Points fortsUn lexique de plus de 160 définitions pour mieux appréhender la matièreUn ouvrage clair pour tous publics, universitaires ou non universitaires - Des bibliographies par chapitres et par domaines, soigneusement mises à jour et dressées sans complaisances inutiles, pour approfondir des thèmes particuliers

Par Philippe Braud
Chez LGDJ

|

Auteur

Philippe Braud

Editeur

LGDJ

Genre

Sciences politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sociologie politique par Philippe Braud

Commenter ce livre

 

Sociologie politique

Philippe Braud

Paru le 02/09/2025

830 pages

LGDJ

40,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782275151106
9782275151106
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.