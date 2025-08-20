Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman étranger

Double Duce & autres histoires du Paradis de Willey

Aaron Cometbus

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fauchés, débraillés, mais des rêves plein la tête, des punks échouent dans une maison en lambeaux peuplée de voisins fous et armés, de colocataires extravagants, de nuits sans sommeil et d'imprévus en pagaille. De ce taudis aux airs de cour des miracles, ils feront un paradiss où l'amitié l'emporte sur l'adversité et les déboires du quotidien. Dans ce roman publié en 1997, Aaron Cometbus, l'écrivain inconnu le plus connu d'Amérique, transforme non sans humour et générosité ces aventures en une véritable épopée de la vie punk et d'une jeunesse en quête d'absolu.

Par Aaron Cometbus
Chez Demain les flammes

|

Auteur

Aaron Cometbus

Editeur

Demain les flammes

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Double Duce & autres histoires du Paradis de Willey par Aaron Cometbus

Commenter ce livre

 

Double Duce & autres histoires du Paradis de Willey

Aaron Cometbus

Paru le 20/08/2025

256 pages

Demain les flammes

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782492667213
9782492667213
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.