Double Duce & autres histoires du Paradis de Willey

Fauchés, débraillés, mais des rêves plein la tête, des punks échouent dans une maison en lambeaux peuplée de voisins fous et armés, de colocataires extravagants, de nuits sans sommeil et d'imprévus en pagaille. De ce taudis aux airs de cour des miracles, ils feront un paradiss où l'amitié l'emporte sur l'adversité et les déboires du quotidien. Dans ce roman publié en 1997, Aaron Cometbus, l'écrivain inconnu le plus connu d'Amérique, transforme non sans humour et générosité ces aventures en une véritable épopée de la vie punk et d'une jeunesse en quête d'absolu.